جماهير الأهلي تزين تايم سكوير بالأعلام والقمصان الحمراء قبل مواجهة بالميراس

توافدت جماهير النادي الأهلي في تايم سكوير بنيويورك، قبل لقاء بالميراس البرازيلي بالأعلام والقمصان الحمراء لتشجيع فريقهم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الجهاز الفنى للنادي الأهلي، بقيادة الإسباني ريبيرو، لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية، وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي.

جمهور الاهلي

جمهور الاهلي

جمهور الاهلي

جمهور الاهلي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بالميراس

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: مصطفى العش، ياسر إبراهيم، أشرف داري، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، تريزيجيه، وسام أبو علي

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022، في فبراير 2021 بقطر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022، حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات في نصف النهائي.