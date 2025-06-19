صدقوا نفسهم.. أحمد شوبير يعلق على مباراة الهلال وريال مدريد

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مباراة الهلال وريال مدريد، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الهلال صدق نفسه، الفريق كان قريب جدا من الفوز رغم أنه كان قريب برضه من الخسارة".

وتابع: “مش عايز أبارك للهلال ولا هقول هاردلك بس عايز أقول أنا معجب وعايز أقول أننا قريبين من الكرة الأوروبية رغم أن في فرق في الإمكانيات المادية، هتقولي الهلال بيصرف هقولك بس شوف دا تمنه كام وتمن ريال مدريد كام، مفيش حاجة صعبة”.

وحسم التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 بين الهلال السعودي وريال مدريد الاسباني في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من كأس العالم للأندية 2025.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ماركو أسينسيو - دين هويسين - فران جارسيا - ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس - جونزالو - فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع : لودي، حسان تمبكتي، كوليبالي، كانسيلو.

خط الوسط : ناصر الدوسري، سافيتش، نيفيز.

خط الهجوم : سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو.