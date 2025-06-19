تجربة غير موفقة.. شوبير يفجر مفاجأة باقتراب رحيل نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب رحيل لاعب النادي الأهلي يحيى عطية الله بعد انتهاء عقده.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “واضح أن يحيى عطية الله مش في حسابات ريبيرو، والأهلي عنده مشكلة في مركز الظهير الأيسر، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا".

وأضاف: “يحيى عطية الله، هيخلص عقده مع الأهلي 15 يوليو، يتم توجيه الشكر والتقدير ليه على الموسم اللي قضاه، اللاعب تجربته كانت غير موفقة بعد تعرضه لإصابة شديدة في وجهه غاب عن الفريق شهرين وبعدها تعرض لاصابة في الخلفية”.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

ويخوض الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.