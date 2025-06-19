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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إبراهم يُوجّه رسالة لجمهور الأهلي قبل مواجهة بالميراس بمونديال الأندية

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
سارة عبد الله

تحدّث ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي عن مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "أغلقنا صفحة مواجهة إنتر ميامى، واجهنا فريقا يمتلك لاعبين من أبرز نجوم العالم، وأيضًا بالميراس يمتلك كوكبة من نجوم أيضًا لديهم القدرة على خلق العديد من الهجمات الخطيرة".  

وتابع: "ننتظر دعم الجمهور الذى دائم التواجد في المدرجات بجميع البطولات المحلية والأفريقية والدولية، وهذا الأمر ليس بغريب عليهم".

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

ويخوض الاهلي مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

كأس العالم للأندية ياسر إبراهيم بالميراس البرازيلي الأهلي

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