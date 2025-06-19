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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. أشرف بن شرقي ومصطفى شوبير قبل مباراة بالميراس البرازيلي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
سارة عبد الله

شارك أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أشرف بن شرقي، بصحبة مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي قبل ساعات من مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

أشرف بن شرقي على انستجرام

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

ويخوض الاهلي مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

أشرف بن شرقي مصطفى شوبير النادي الأهلي انستجرام كأس العالم للأندية

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