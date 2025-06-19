رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجناح المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي، ملتزم تمامًا في معسكر الفريق بأمريكا، ومتألق بشكل واضح خلال التدريبات الأخيرة سواء اليوم أو بالأمس، مشيرًا إلى أن خوسيه ريبيرو المدير الفني لديه قناعة كبيرة بقدرات اللاعب الهجومية المميزة.

وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية: تواصلت مع العديد من المصادر في معسكر أمريكا، وتأكدت جاهزية المغربي بن شرقي والتزامه التام، وعدم مشاركته في لقاء الأهلي أمام انتر ميامي كانت رؤية فنية من ريبيرو، وقد يكون المدرب أخطأ في عدم الدفع به.

وأضاف: غير صحيح الاخبار التي تتداول خلال الساعات الماضية حول عدم قناعة المدرب بإمكانيات بن شرقي، وكل ما يتردد غير صحيح على الإطلاق.

وتابع: مصدر مقرب من أشرف بن شرقي، قال إن أحد الإعلاميين مؤخرًا يقوم بإثارة أمور وأخبار غير صحيحة، بسبب العلاقة غير الجيدة بين هذا الإعلامي وبين اللاعب خلال وجوده في نادي الزمالك.

وزاد: كامل الاحترام للإعلاميين، ولكن هذا الكلام وفقًا لمصدر مقرب من بن شرقي، بأن أحد الزملاء يقوم بإثارة أخبار أن اللاعب سيرحل عن الأهلي بسبب عدم تأقلمه، وسبب إطلاق تلك الشائعات هي العلاقة الغير جيدة بين اللاعب والإعلامي.