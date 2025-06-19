بالميراس سيلعب بعنف.. عمرو سماكة يكشف عن مفتاح فوز الأهلي في مواجهة اليوم| فيديو

تحدث عمرو سماكة، لاعب الأهلي السابق، عن مسيرته مع النادي الأحمر، وتوقعه لحظوظ الأهلي في مباراة بالميراس المرتقبة في كأس العالم للأندية.

وقال عمرو سماكة، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنور سلامة هو أول من قام بتصعيدي من قطاع الناشئين في نادي الترسانة»، مضيفًا أنه رفض عروض كثيرة من أجل اللعب في النادي الأهلي.

وتابع قائلًا: نادى الزمالك حاول ضمى قبل انتقالي للأهلي وعرض مليوني جنيه على الترسانة».

وأشار سماكة إلى أنه تعلم من البرتغالي مانويل جوزيه الكثير وهو كان مدير فنى له حسابات مع اللاعبين.

وحول رؤيته لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية، «خطوط الأهلي يجب أن تكون في الملعب متقاربة للتصدي للقوة الهجومية لفريق بالميراس».

وأضاف سماكة أن بالميراس سيلعب بعنف وقوة بدنية أمام الأهلي في مباراة الغد.

وأشار عمرو سماكة إلى أن بالميراس يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وشاهدت لهم أكثر من مباراة في بطولتهم القارية.

واعتبر سماكة أن سرعة ثنائي الأهلي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ستصنع الفارق أمام بالميراس.

