تعرف على الجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي

كشف مصدر بنادي الاتحاد السكندري عن الجهاز الفني للمدرب أحمد سامي المدير الفني الجديد لزعيم الثغر في الموسم المقبل.

وكان ستاد المحور كان أنفرد بمفاوضات نادي الاتحاد السكندري مع المدرب أحمد سامي وخالد جلال، قبل الاستقرار على تولي أحمد سامي المهمة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن النادي سيرسل العقود لأحمد سامي خلال ٢٤ ساعة وسيتم توقيع العقود ومن ثم الإعلان الرسمي عن تدريب الفريق.

وسيكون الجهاز الفني لـ أحمد سامي، مكون من حسن نصر مدرب حراس وصلاح أمين مدرب عام، ولسه هيجي مدرب عام كمان وكابتن أحمد سامي هو اللي هيختاره بعد توقيع العقود.