تعرف على التشكيل الأقرب للأهلي أمام بالميراس

كشف الإعلامي أمير هشام، عن التشكيل الأقرب لـ الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبر برنامج بلس 90: “محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم لخط الدفاع، كريم الدبيس”.

وأضاف هشام “ وفي الوسط حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان ومروان عطية، وفي الهجوم تريزيجيه وزيزو وسام أبوعلي ”.

وأتم: هناك لاعبين أيضا في الصورة منهم أشرف بن شرقي وأليو ديانج، ونتمنى التوفيق للأهلي.

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، على ملعب ميتلايف في نيويورك.