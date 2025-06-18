بشأن زيزو.. لجنة الاستئناف تناقش تظلم الزمالك خلال أيام

أكد الإعلامي أمير هشام، أن لجنة الاستئناف سوف تنظر خلال أيام تظلم نادي الزمالك على رفض لجنة الانضباط مناقشة شكوى نادي الزمالك ضد زيزو.



وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: لجنة الانضباط في وقت سابق أكدت أنها ليست جهة اختصاص لبحث شكوى الزمالك ضد أحمد مصطفى زيزو، ورفضت شكوى الزمالك.

وأضاف: في حالة مراجعة لجنة الاستئناف للقرار، ورؤية أن هناك امكانية لبحث الشكوى سوف يتم نظر القضية في لجنة الانضباط.

وأكمل: الزمالك قام بالتحقيق مع أحمد حمدي، بعدما علق اللاعب على تأخر صرف مستحقاته علاجه عبر ستوري انستجرام.

وواصل: مسئولو الزمالك يرون أن اللاعب تعمد السخرية من النادي.