عمرو الدردير: الهلال يقترب من صناعة المجد في مونديال الأندية

أعرب الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تفاؤله الشديد بمستوى نادي الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق يقدم عروضًا قوية تضعه في طريق المجد ورفع راية الكرة العربية عاليًا.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":

“الهلال شكله هيعملها ولا إيه؟ ويرفع راس العرب في المونديال ”.

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، تشكيل فريقه أمام ريال مدريد الإسباني، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى :ياسين بونو.

خط الدفاع : لودي، حسان تمبكتي، كوليبالي، كانسيلو.

خط الوسط : ناصر الدوسري، سافيتش، نيفيز.

خط الهجوم : سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو.