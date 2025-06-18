زيزو يكشف كواليس ركلة جزاء إنتر ميامي: كنت بأكد على ترتيب التسديد فقط

تحدث أحمد سيد "زيزو"، لاعب النادي الأهلي، عن كواليس اللحظة التي سبقت تنفيذ ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، في لقاء منافسات كأس العالم للأندية، وذلك خلال تصريحاته لقناة DAZN.

وقال زيزو: "أنا مكنتش بادئ المباراة، ومكنتش عارف مين المفروض يسدد أول واحد، فلما حصلت ركلة الجزاء؛ روحت لتريزيجيه وقلت له: لو في ترتيب معين، المفروض اللاعب رقم 1 هو اللي يسدد".

وأوضح زيزو أن تريزيجيه أخبره بأنه اتفق مع وسام أبو علي على أن يتولى الأخير تنفيذ الركلة، مؤكدًا: "أنا كنت بأكد عليه بس إن الكرة تروح للاعب رقم 1 في ترتيب مسددي ركلات الجزاء، مش أكتر".

ومن جهته، أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي اتخذ قرارًا مبدئيًا عن طريق المدير الرياضي محمد يوسف، بتغريم تريزيجيه مبلغ يصل لـ نصف مليون جنيه.

وقال عبر برنامج “بلس 90” الذي يبث على قناة النهار: إنه بالعودة إلى لائحة النادي الأهلي الخاصة بفريق الكرة وبدون أي تدخل مطلقا من محمود الخطيب رئيس النادي؛ تم رفع الغرامة المالية إلى مليون و250 ألف جنيه.

وأضاف: وفقًا للائحة يتم خصم 5% من قيمة العقد السنوي، وعقد تريزيجيه مع النادي الأهلي يصل لـ 25 مليون جنيه في الموسم الأول، وهذا بعيد تماما عن عقد الإعلانات.