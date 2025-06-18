بيان ناري من الاتحاد الليبي بعد أحداث لقاء الأهلي.. ومشادة بين اللاعبين وكهربا تشعل الأجواء

أصدر نادي الاتحاد الليبي بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن استيائه الشديد إزاء الأحداث التي رافقت مواجهته أمام غريمه التقليدي الأهلي الليبي، والتي جرت مساء الأربعاء وشهدت مشاركة اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا".

الاعتداء على بعثة الفريق وإحراق حافلة النادي

وجاء في البيان أن بعثة الفريق الأول تعرضت لاعتداءات خلال وبعد اللقاء، شملت الاعتداء على أفراد البعثة وحرق حافلة النادي، معتبرًا أن هذه التصرفات تمثل خرقًا صريحًا لقيم وأخلاقيات الرياضة.

ودعا الاتحاد الليبي جماهيره إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار خلف دعوات الفتنة أو ردود الأفعال غير المسؤولة، مؤكدًا رفضه القاطع لمثل هذه السلوكيات المؤسفة التي تسيء للرياضة الليبية.

وطالب نادي الاتحاد في بيانه كلاً من المستشار النائب العام والاتحاد الليبي لكرة القدم بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الأحداث، مع توقيع أقصى العقوبات على المتسببين في الاعتداءات، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال مستقبلاً.

وشهدت المباراة نفسها مشادة بين لاعبي الأهلي ومحمود عبد المنعم كهربا، قبل أن يتدخل الحكم سريعًا للسيطرة على الموقف واحتواء الأزمة داخل أرض الملعب.