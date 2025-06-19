بعد النطحة الشهيرة.. أول تعليق من ياسر إبراهيم على اشتباكه مع ميسي

علق اللاعب ياسر إبراهيم نجم النادي الأهلي، على اشتباكه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشارك ياسر إبراهيم في مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي بقيادة ميسي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت مباراة الأهلي وإنتر ميامي مشادة بين ياسر إبراهيم وميسي، أثارت الجدل كثيرًا، واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسر إبراهيم: ميسي أسطورة والمباراة انتهت بكل ما فيها

وقال ياسر خلال تصريحاته عبر قناة الحياة: "المشادة مع ميسي.. المباراة انتهت بكل ما فيها، كنا نتمنى الفوز ولم نوفق في ذلك، وسنعوض ذلك أمام بالميراس".

وأوضح: “إنتر ميامي يضم نجوما كثيرة، وميسي لاعب رائع وأسطورة من أساطير الكرة، أما الفريق البرازيلي فهو شيء آخر، يتميز بالسرعة والقوة والمهارة وكل شيء، ولا يعتمدون على لاعب واحد”.

وتابع: “نحن نتدرب في موعد المباراة، ونستيقظ كل يوم مبكرًا كأننا سنذهب للمباراة، واللاعبون اعتادوا على ذلك، ونتمنى مساندة جماهير الأهلي لنا أمام بالميراس”.