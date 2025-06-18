شريف عامر: المحللين أجمعوا على صعوبة لقاء الأهلي وبالميراس

قال الإعلامي شريف عامر، إنه رغم عدم اهتمامه الشخصي بكرة القدم، إلا أنه لو كان له انتماء رياضي، لاختار تشجيع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على القول لأصدقائه من مشجعي الأهلي مازحا: "عدوا الجمايل في نقل المباريات على شاشة "إم بي سي"، وذلك في إطار الدعم الإعلامي المقدم للنادي خلال مشاركته في البطولة.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هناك حالة عامة من الاهتمام والحماس بين جمهور الأهلي والمشجعين عمومًا، خاصة مع اقتراب مواجهة الفريق المرتقبة غدًا، والتي وصفها بأنها "مهمة وكبيرة"، لافتًا إلى أن المحللين أجمعوا على صعوبة المباراة، لكن الجماهير تملك ثقة كبيرة في أداء فريقهم.

وأكد شريف عامر، أن جماهير الأهلي تبدي دعمًا واسعًا ورضا عن تمثيل الأهلي في مونديال الأندية، رغم وجود بعض القلق من نتيجة المواجهة، كما أشاد بأداء الهلال السعودي أمام ريال مدريد، مؤكدًا أن الهلال يقدم أداءً مميزًا أمام فريق بحجم ريال مدريد، قائلاً: "نتمنى التوفيق للهلال السعودي والنادي الأهلي في المونديال".