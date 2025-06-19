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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد نبيل كوكا يعلق بعد غيابه عن مباراة الأهلي

كوكا
كوكا
يمنى عبد الظاهر

قال أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بالميراس البرازيلي، وأن جميع اللاعبين تعاهدوا على بذل كل نقطة عرق والكل في حالة استعداد كامل لهذه المواجهة المهمة.

وأكد كوكا أن الأهلي يحترم جميع الفرق ولكنه لا يخشى أحدًا، وإذا كان فريق بالميراس من الفرق القوية ولها تاريخ كبير في بطولات كأس العالم فإن الأهلي أيضًا صاحب تاريخ كبير في مونديال الأندية، وسوف يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأضاف أن جميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية من الفرق الكبيرة والقوية، وأن الفوارق الفنية متقاربة للغاية، ولهذا يستعد الأهلي بكل قوة لمباراة الغد لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الإصابات التي تعرض لها إمام عاشور وطاهر محمد، مؤكدًا أن الإصابات قضاء وقدر ويتعرض لها جميع فرق العالم.

واختتم حديثه موجهًا الشكر لجماهير الأهلي التي تؤازر الفريق بكل قوة وتقف خلفه في كل المواقف وزحفت إلى المدرجات بأعداد غفيرة في مباراة إنتر ميامي، مؤكدًا أن الجميع على يقين من زيادة تلك الأعداد في مباراة بالميراس.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

ويخوض الاهلي مباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.



 

أحمد نبيل كوكا بالنادي الاهلي البرازيلي كأس العالم للأندية إمام عاشور وطاهر محمد بالميراس البرازيلي

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