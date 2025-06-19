أحمد حمودة: زيزو جاي الأهلي نجم وكان لازم يسدد ركلة الجزاء

تحدث أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب والمصري البورسعيدي السابق، عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام بالميراس، في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال أحمد حمودة، خلال تواجده ضيفًا على برنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي يشارك في محفل عالمي، وليس من الطبيعي أن يذهب الأحمر لكأس العالم للأندية للتتويج باللقب، وبالتالي عليك أن تستغل هذا المحفل العالمي في تسويق اللاعبين".

وأضاف حمودة: "لماذا لا يشارك مصطفى شوبير أساسيًا أمام بالميراس في مباراة الغد، إذا أراد النادي تسويق اللاعب بالفعل".

وتابع نجم المقاولون العرب السابق: "الأهلي قادر على الفوز أمام بالميراس، ولا يوجد فروق في كرة القدم بالوقت الحالي، وماقدمه الهلال السعودي أمام ريال مدريد خير دليل على ذلك".

وواصل: "ريبييرو أخطأ في مباراة إنتر ميامي بالدفع بثلاث لاعبين في مركز الارتكاز سواء حمدي فتحي أو مروان عطية أو بن رمضان، والفريق الأمريكي ضعيف وكان على الأهلي أن يهاجم أمامه".

واختتم: "زيزو نجم وجاي الأهلي نجم، وكان لازم هو من يتولى تسديد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي بدلًا من تريزيجيه، وأتعجب من مشاركته 60 دقيقة فقط".