مباراة تاريخية.. فتحي سند يعلق على تعادل الهلال مع ريال مدريد

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي مباراة الهلال السعودي و ريال مدريد الإسباني، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي فيسبوك :" الهلال السعودى .. يلعب مباراة العمر ..ويتصدى لجبابرة ريال مدريد ..تلاعب بهم فى الشوط الاول.. وأهدر الفرص.. وصمد برجولة وإصرار أمام انتفاضة الملكى وكبريائه فى الثاني.

وأضاف «مباراة تاريخية للزعيم يكتب بها صفحة مضيئة فى مونديال الأندية.. تنتهى 1/1.. كل اللاعبين كانوا نجوما.. عزيمة ورجولة وإصرار.. وكان الحارس العملاق ياسين بونو عند الموعد فى الدقيقة 88.. حين تمكن من صد ضربة جزاء بخطأ القحطاني ليحتفظ لفريقه بالتعادل ..العادل 1/1.. "برافو ..الهلال ..وبرافو انزاكى "

جاء هدف ريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 34، فيما جاء هدف الهلال عن طريق روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وتصدى ياسين بونو لركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من فيديريكو فالفيردي، ليحافظ على النتيجة 1-1.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ماركو أسينسيو - دين هويسين - فران جارسيا - ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس - جونزالو - فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع : لودي، حسان تمبكتي، كوليبالي، كانسيلو.

خط الوسط : ناصر الدوسري، سافيتش، نيفيز.

خط الهجوم : سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو.