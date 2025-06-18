التشكيل المتوقع لمباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

يخوض فريق الهلال السعودي اختبارا صعبا ضد ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد



وتنطلق مباراة الهلال ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ضد الهلال السعودي كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: فيران جارسيا – هويزن – أسينسيو – ترينت

الوسط: فالفيردي – تشواميني – بيلينغهام – جولر

الهجوم: فينيسيوس – مبابي أو رودريجو

دكة البدلاء: لونين، روديجر، مودريتش، سيبايوس، إبراهيم، كارفاخال

التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال ضد ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي – علي البليهي – كوليبالي – تامباكتي – كانسيلو

الوسط: روبن نيفيز – سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: ماركوس ليوناردو – ميتروفيتش