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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الهلال السعودي يتحدى ريال مدريد في مواجهة قوية بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي ضد ريال مدريد
الهلال السعودي ضد ريال مدريد
محمد السعيد

يخوض فريق الهلال السعودي اختبارا صعبا ضد ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة الهلال وريال مدريد في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي، تحقيق مفأجأة مدوية بالفوز على ريال مدريد في بداية مشواره بالبطولة، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.


في المقابل، يبحث ريال مدريد في أول ظهور تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، عن بداية مثالية بتخطي الهلال السعودي.

ويواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي شبح الغياب عن ريال مدريد أمام الهلال، بسبب إصابته بالحمى.

وتضم المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية كل من ريال مدريد والهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.


مجموعات كأس العالم للأندية

 
المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، لوس أنجلوس الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

الهلال السعودي ريال مدريد كأس العالم للأندية مباراة الهلال وريال مدريد سيموني إنزاجي تشابي ألونسو

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