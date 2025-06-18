شوبير يكشف مفأجاة بشأن مفاوضات الزمالك مع حسام عبدالمجيد لتجديد عقده

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مستجدات مفاوضات نادي الزمالك مع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتجديد عقده.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «حسام عبد المجيد يحصل على 2 مليون جنيه سنويًا، وهو راتب قليل جدًا مقارنة بعقود اللاعبين في مصر، والنادي يعمل على زيادة راتبه في العقد الجديد إلى 10 أو 11 مليون جنيه».

وتابع شوبير : حسام عبد المجيد أبلغ مسئولي الزمالك أن رغبته الأولى هي الاحتراف الأوروبي، و وكيل اللاعب أبلغ النادي أن لديه عروضا من سيسكا موسكو وأندية بلجيكية.

واضاف شوبير: نادي الزمالك لم يتلقَ أي عروض رسمية من أجل حسام عبد المجيد حتى يناقشها، والنادي يعمل حاليًا على حسم مصير اللاعب قبل الموسم الجديد.