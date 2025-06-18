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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يسعي لخطف 3 من لاعبي الأهلي لتدعيم الفريق.. شوبير يكشف التفاصيل

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة  بشأن صفقات الزمالك الجديدة الفترة الحالية  لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المُقبل.


وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأربعاء: "معلوماتي، هناك مفاوضات مع لاعبين مصريين سبق ولعبوا للأهلي، أنا متأكد من هذه المعلومة، أحمد عبد القادر ومحمد شريف وبيرسي تاو".

وتابع: "أيهما أسهل في التفاوض؟ ورقيًا محمد شريف، لأنه لاعب حر، لو وافق سيوقع، لكن اللاعب كلامه كان واضح إن الأولوية بالنسبة له هي الانتقال الاهلي، لكنه على طاولة الزمالك".

وأضاف: "الزمالك يريد ضم أحمد عبد القادر، لاعب جيد وقوي ومراوغ وهداف، لكن اللاعب مدد تعاقده مع النادي الأهلي، لذلك مُستحيل أن ينتقل حاليًا إلا لو النادي قرر بيعه".


وأستكمل: "بالنسبة لـ بيرسي تاو، فهو لاعب جيد بلا جدال، لكن راتبه مرتفع حتى عندما كان مع الأهلي، أو في الفريق القطري، وتردد كلام بأن هناك اهتمام من أندية في جنوب إفريقيا بضمه، لكن أكثر الأندية التي تدفع رواتب للاعبين هي الأندية المصرية، وبالتالي جنوب إفريقيا وشمال إفريقيا مقارنة بالرواتب التي تدفعها الأندية المصرية قليلة جدًا".


وأشار: "بيرسي تاو لا يُمانع الانضمام لـ الزمالك لأنه لاعب محترف، لكن المشكلة إن راتبه مرتفع على النادي، وأيضًا عامل السن سيكون له دور، لذلك فإن هذه الصفقة مستبعدة نوعًا ما بسبب هذا العامل بالإضافة للراتب المرتفع".

شوبير تصريحات شوبير صفقات الزمالك

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