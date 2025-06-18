شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة بالميراس

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن غياب لاعب الأهلي، في مباراة بالميراس المرتقبة، مساء غد الخميس، في كأس العالم للأندية 2025.

وقال شوبير في تصريحات عبر راديو "أون سبورت" اليوم: "أحمد نبيل كوكا من الصعب أن يشارك في مباراة الغد، بسبب شعوره بالإصابة، وعدم تمكنه من المشاركة في التدريبات".



وأضاف: "بديل أحمد نبيل كوكا سيكون بين مصطفى العش وكريم الدبيس ويحيى عطية الله، وريبيرو سيحسم هذا الأمر قبل المباراة".

وتابع: "غياب إمام عاشور سيمتد لأكثر من شهرين، وبديله من وجهة نظري سيكون أحمد سيد زيزو، مع تغيير طريقة اللعب".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.