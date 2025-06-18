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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم للأندية| تعرف على تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة بالميراس

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أنهى  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي  مرانه الجماعي اليوم، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ المران، بقيادة خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، بعد اجتماع مع لاعبي الأهلي، استمر لعدة دقائق، شرح خلالها بعض الأمور المهمة، وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد وبذل قصارى جهدهم في التدريبات الجماعية.

وأجرى اللاعبون تدريبات خاصة تحت إشراف المعد البدني ميجيل بيبيير، ثم تبعتها بعض التدريبات الخاصة بالكرة، اشتملت على بعض الجوانب الخططية والتكتيكية التي يركز الجهاز الفني على تنفيذها خلال المباراة القادمة أمام بالميراس.

وشهد المران حماسًا كبيرًا بين اللاعبين، للحصول على الفرصة للمشاركة في المواجهة المقبلة، في الوقت ذاته فإن الجهاز الفني فضل عدم مشاركة أحمد نبيل كوكا في المران بسبب معاناته من كدمة قوية في الركبة، تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

فيما خضع رباعي حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف، لتدريبات قوية تحت إشراف خوان خوسيه، مدرب الحراس، وشهدت حماسًا كبيرًا من الرباعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

الأهلي كأس العالم للأندية بالميراس إنتر ميامى اخبار الرياضة

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