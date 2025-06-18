١٤ لاعبًا.. تعرّف على غيابات الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

يستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

غيابات الأهلي أمام بالميراس:

إمام عاشور

أحمد نبيل كوكا

أحمد عبد القادر

كريم نيدفيد

محمد عبد الله

أحمد خالد كباكا

رضا سليم

عمر الساعي

كرم فؤاد

عبد الله بستانجي

أحمد عابدين

سمير محمد

حمزة عبد الكريم

محمد الضاوي كريستو

وخاض الأهلي مواجهته الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.