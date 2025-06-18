أجبروا الخواطر وراعوا المشاعر.. حسين الشحات يوجّه رسالة للجمهور

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجه الشحات رسالة، وكتب: “إذا رأيت مهموما فبشره بفرج الله الواسع القريب وإذا رأيت معسرا فبشره بتيسير الله عاجلا أم أجلا…. أجبروا الخواطر، وراعوا المشاعر وانتقوا كلماتكم..”.

حسين الشحات على انستجرام

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيويورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، وفي فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية، وفى 8 فبراير 2022 حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات.