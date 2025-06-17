شوبير يكشف حقيقة توقيع عقوبة علي حسين الشحات بعد مباراة الأهلي وميامي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة توقيع عقوبة علي حسين الشحات نجم الأهلي.

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر اثير اون سبورت اف ام : “امبارح اتكلمت مع الكابتن عماد النحاس بخصوص قصة حسين الشحات ، وأوضح قصة الكرة والراجل قال إنه أجهد ولما وصل فكر كتير وكانت الهجمة انتهت”.

وتابع: “لكن دي وجهة نظره الشخصية ، وأنا مصمم على وجهة نظري أن حسين كان عايز يسجل هدف وأنا متمسك بيها ، لكن دا لا يقلل من نجوميته ولا اللي قدمه مع الأهلي ، دا بيحصل مع نجوم كتير في العالم”.

وأكمل: “القصة بالتأكيد انتهت، لكن كابتن عماد قال لا طبعا استحالة نوقع عقوبة على حسين الشحات، بسبب أنه ضيع كرة أو ما شابه، دا شغل بيحدث في كرة القدم كثيرًا بالنسبا لنا مفيش تفكير في الأمر”.