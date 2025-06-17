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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على الشاطئ.. أحمد فتوح في أحدث ظهور خلال إجازته الصيفية

أحمد فتوح في أحدث ظهور له خلال اجازته الصيفية
أحمد فتوح في أحدث ظهور له خلال اجازته الصيفية
علا محمد

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متابعيه و جمهوره صورة من أحدث ظهور له.


وظهر فتوح في صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام أمام شاطئ البحر .


كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقترب رحيل الجهاز الطبي بنادى الزمالك برئاسة د.محمد أسامة خلال الفترة المقبلة، بناء على رغبة الإدارة فى التغيير، ضمن خطة التجديد وإعادة البناء التى ينتهجها النادى فى الموسم الجديد.

وقال المصدر لـ “صدي البلد”، أن مسئولي نادى الزمالك يدرسون العديد من البدائل في الفترة الحالية لخلافة محمد أسامة، وتكوين الجهاز الطبي الجديد، موضحاً في ذات الوقت أن هناك نية لتغيير الجهاز الإدارى.

مصير سيف الجزيرى وأحمد الجفالى في الزمالك

حسم مسئولو نادى الزمالك مصير الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد، بعد أن أوصت لجنة التخطيط بتسويق الثنائى فى الصيف.

أحمد فتوح الزمالك أحدث ظهور انستجرام

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