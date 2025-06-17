مصدر يكشف سبب تأخير إعلان جون إدوارد مديرا رياضيا بالزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر.. تأخير إعلان جون إدوارد في منصب المدير الرياضي مع الزمالك لا علاقة له بأي أزمة.. تم توقيع العقود بين الطرفين".

ولا يزال ملف تجديد نجم الزمالك عبدالله السعيد، تعاقده مع الابيض هو حديث الساعة داخل نادي الزمالك، بعد انتهى تعاقد اللاعب رسميًا مع النادي، وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء لـ "صدي البلد"، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أبدى رفضه القاطع لفكرة تجديد عقد عبد الله السعيد، مشددًا خلال أحد الاجتماعات على ضرورة "خفض معدل الأعمار السنية داخل الفريق"، في إشارة إلى توجه النادي لتجديد دماء الفريق بالعناصر الشابة.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب إذا لم يوافق على شروط الزمالك بشأن التجديد، فعلى الإدارة "توجيه الشكر له"، والاكتفاء بالفترة التي قضاها بقميص الأبيض".

وقال المصدر، “إن هناك أصواتاً تطالب بتجديد عقد عبد الله السعيد، وترى أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف الفريق”.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه اللاعب عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي النادي فور عودته من الإجازة التي يقضيها حاليًا خارج مصر، لحسم مستقبله بشكل نهائي.

وتنتظر إدارة نادي الزمالك عودة عبد الله السعيد من ألمانيا، لفتح ملف تجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

كانت إدارة الزمالك توصلت فى أكثر من مرة لاتفاق مع عبد الله السعيد على التجديد، إلا أن تعديل بعض الاتفاقات أدى لتعطل الملف ولم يتم حسم تجديد عبد الله للزمالك.

ويمتلك عبد الله السعيد عدة عروض محلية ويقوم اللاعب فى الوقت الحالى بدراستها بشكل جدى، تحسبًا لعدم تجديد تعاقده مع الزمالك، لاسيما وأن اللاعب يمنح الأولوية للقلعة البيضاء.