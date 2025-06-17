أحمد حسن يكشف حقيقة عقد اجتماع مجلس الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حقيقة عقد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كل ما تردد عن عقد اجتماع لمجلس الزمالك غير صحيح ولم يتم إصدار قرارات".



كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق،مستجدات بشأن موقف النجم التونسي حمزة المثلوثي مع نادي الزمالك.



وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "تعالى أنا وأنت نفكر في حمزة المثلوثي اللي بيعمل حاليا فترة تأهيل وتجهيز في الإمارات وبعدها سيعود إلى مصر لاستكمال برنامجه".

وأضاف أحمد شوبير: "المثلوثي من اللاعبين اللي عقدهم انتهى وهناك رأى يرحب برحيله على أساس أنه لن يعود إلى مستواه عقب الإصابة، وبلاش ياخد مكان أجنبي والزمالك للأمانة ما قصر مع المثلوثي وهو نفسه معترف بكده".

دعم مجلس إدارة الزمالك

أشار صبري إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدعم شيكابالا بشكل كامل، ويمنحه الثقة والحرية في تقرير مستقبله، لافتًا إلى أن الإدارة تُقدّر جيدًا ما قدمه للنادي على مدار سنوات طويلة، سواء كلاعب أو قائد ملهم.

كلمة أخيرة للجماهير

اختتم صبري حديثه بدعوة الجماهير إلى احترام تاريخ شيكابالا، والامتناع عن التدخل في قراراته الشخصية، مؤكدًا أن من حق أسطورة مثل شيكابالا أن يُنهي مسيرته كما يشاء، وبالطريقة التي تليق باسمه وتاريخه.