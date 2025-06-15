تحفظ من مجلس الزمالك على التعاقد مع صفقات كبار السن

تحفظ عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، على فكرة إبرام صفقات مع لاعبين كبار السن ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة أخطر لجنة التخطيط بضرورة النزول بمعدل أعمار اللاعبين في الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك عدد كبير من لاعبي الفريق تجاوزات أعمارهم سن الـ30 عامًا.

وأوضح المصدر ، أن الأولوية في ملف الصفقات في الفترة الحالية تتمثل في التعاقد مع اللاعبين الأجانب في مركز المهاجم والجناحين، على أن يتم بعد ذلك حسم اللاعبين المحليين في المراكز التي يحتاج الفريق لتدعيمها.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة ، لحسم ملف المدير الفني، بجانب ملفات الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، وتحديد اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.