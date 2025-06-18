حازم فتوح وكيل اللاعبين يكشف أسباب ضياع زيزو من الزمالك

تحدث حازم فتوح، وكيل اللاعبين عن أسباب فشل الزمالك في التفاوض مع اللاعب أحمد مصطفى زيزو.

وقال حازم فتوح وكيل اللاعبين عبر بلس 90: “نادي نيوم كان متعاونا في سبيل ضم زيزو، وأقول لـ عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، إن نادي نيوم لم يتعاقد مع اللاعب مجانا لأنهم بالفعل ضموا لاعباً آخر، بعد فشل صفقة زيزو في الموسم الماضي”.

وتابع: “نيوم كان يتفاوض مع لاعبين آخرين بالتوازي مع مفاوضاته مع الزمالك لضم زيزو، وعمرو أدهم كان طرفاً في المفاوضات ولا أعرف سبب تصريحاته وهو أحد أهم أسباب فشل الصفقة وضياع مبالغ مالية كبيرة على الزمالك”.