الحضري: أساطير العالم تفاعلوا مع هجمة حسين الشحات.. وبيكهام توقع فوز الأهلي على إنتر ميامي

تحدّث عصام الحضري حارس مرمى الأهلي سابقًا عن تواجده في أمريكا لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "أشكر بلدي مصر على منحي الفرصة للتواجد بين أساطير فيفا لولا مصر لما كنت متواجداً هنا".

وأضاف: "كل الأساطير قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي حتى بيكهام نفسه، توقع فوز الأهلي بفارق أكثر من هدف وكان لديهم ذهول بمستوى الأهلي في الشوط الأول ضد إنتر ميامي والكل قال إن الأهلي أهدر فوزاً تاريخياً على إنتر ميامي".

وواصل: "لابد من الصبر على ريبيرو، ولا يمكن الحكم عليه في الوقت الحالي وكل اللاعبين في الأهلي كان لديهم روح وإصرار وكل اللاعبين قادرون على اللعب في أندية أوروبية".

وأشار: "لابد من الإشادة بمحمد الشناوي وسيظل حارس الأهلي ومنتخب مصر حتى يقرر عدم اللعب ومروان عطية وأشرف داري وياسر ابراهيم ووسام أبو علي وإنقاذه الصعب جدًا".

وواصل: "طول ما اسم مصطفى شوبير بيتقال ده بيعكس إن الثنائي بيتدرب بشكل جيد ورغم خلافاتي مع شوبير الكبير أحب مصطفى شوبير جدًا ومعجب بقدراته".

وعن الهجمة المرتدة لحسين الشحات: "منفعلتش لوحدي هو كان مستني حد يجيله من تحت وحسين مكانش شايف اللاعب اللي جاي من وراه وحسين الشحات مش قصده يعمل كدة لو كان بيحب نفسه كان شاط على طول وكل الأساطير تفاعلوا مع كرة حسين الشحات رونالدو وبيبي".