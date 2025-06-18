عصام الحضري: مبحبش شوبير الكبير ومصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي

علق عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، على مطالبات البعض بـ مشاركة مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي بدلًا من محمد الشناوي، لتراجع مستوى الأخير قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.



وقال عصام الحضري خلال تصريحات عبر شاشة «القناة الأولى»: "ترديد اسم مصطفى شوبير ومطالبات إنه يشارك مع الأهلي بدلًا من محمد الشناوي ده في حد ذاته نجاح كبير لـ شوبير، ويدينا دلالة إنه بيتمرن كويس وعايز ياخد فرصة، الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر عن جدارة".



وأضاف: "شوبير لما بتجيله الفرصة بيثبت أنه قدها، وهو من حراس المرمى القريبين لـ قلبي وبقولها علني، وبحبه رغم خلافاتي مع شوبير الكبير، ممكن أكون مبحبوش وهو مبيحبنيش بس دي حاجة متفرقش معايا".



ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.