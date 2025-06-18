قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم
عصام الحضري: مبحبش شوبير الكبير ومصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي
إغلاق السفارة الأمريكية في القدس من الأربعاء إلى الجمعة
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة للمنطقة رقم 18 في طهران
إيران: اشتباك أمني مع خلية يُشتبه بارتباطها بالاستخبارات الإسرائيلية جنوبي طهران
جيش الاحتلال: هاجمنا موقعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي ومواقع تصنيع أسلحة لإيران
أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الأربعاء
حسين الشحات يوجه رسالة للجماهير بعد الهجوم عليه: تذكروا العشرة
التعليم: "كاميرات المراقبة" تكشف ما يحدث بلجان الثانوية العامة والوزير يتابعها بنفسه
سعر أشهر جرام ذهب اليوم الأربعاء 18-6-2025
جدول امتحانات الثانوية العامة | ماذا سيمتحن طلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين غدا؟
سعر الذهب صباح اليوم الأربعاء 18-6-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قنصل مصر بنيويورك ورئيس اتحاد الكرة يزوران بعثة الأهلي في نيوجيرسي

السفيرة هويدا عصام، قنصل مصر العام في نيويورك
السفيرة هويدا عصام، قنصل مصر العام في نيويورك
أ ش أ

قامت السفيرة هويدا عصام، قنصل مصر العام في نيويورك، والمستشار محمود خليفة، عضو البعثة الدبلوماسية المصرية، بزيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال تواجدها في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.


وكان في استقبال الوفد الدبلوماسي كل من: خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي، ورئيس بعثة الأهلي في المونديال، وطارق قنديل ومحمد الغزاوي عضوي مجلس الإدارة، وجمال جبر مدير الإعلام، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة، حيث عبروا عن تقدير النادي الأهلي لهذه الزيارة.


وخلال الزيارة نقل القنصل المصري العام هويدا عصام دعم الدولة للفريق، مؤكدة ثقتها في قدرة الأهلي على تمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة في هذا المحفل العالمي؛ لما يملكه من خبرات وتاريخ مشرف في البطولات الدولية.


من جانبه، وجه خالد مرتجي الشكر للقنصل المصري العام هويدا عصام والمستشار محمود خليفة على دعمهما وحرصهما على زيارة البعثة، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تمثل دافعا معنويا كبيرا للفريق، وتعكس الاهتمام الرسمي بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية


كما حرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة بعثة الأهلي بمقر إقامتها في مدينة نيوجيرسي، وذلك لمساندة الفريق خلال مشواره بالمونديال.


وأكد أبو ريدة - خلال الزيارة - دعمه الكامل للأهلي ممثل الكرة المصرية والإفريقية، مشددا على ثقته في قدرات الجهاز الفني واللاعبين لتقديم عروض قوية تليق باسم النادي ومكانته الكبيرة على الصعيدين القاري والعالمي.


من جانبه وجه خالد مرتجي الشكر لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على زيارته ودعمه للفريق، مؤكدا أن هذه اللفتة تعكس التكاتف بين مؤسسات الرياضة المصرية، ودور اتحاد كرة القدم الإيجابي في دعم الأندية بالمحافل الدولية.


ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدا /الخميس/، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا (بتوقيت أمريكا)، السابعة مساء (بتوقيت القاهرة)، على ملعب ميتلايف في نيويورك.


وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام "إنتر ميامي" الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.


ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية: إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك البعثة الدبلوماسية المصرية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمولات

عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

مشروع قانون الإيجار القديم

محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

زيزو

آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

صورة أرشيفية

رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم

سعر الذهب اليوم

الذهب يتراجع في الصاغة.. آخر تحديث للمعدن الأصفر مساء اليوم 17-6-2025

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 18-6-2025

مشروع قانون الإيجار القديم

هتدفع كام .. اعرف القيمة الإيجارية في القانون القديم حسب كل منطقة

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل.. تكلفة باهظة لتصدي الاحتلال لصواريخ طهران.. وترامب يدرس التدخل عسكريًا.. والسفارة الأمريكية بإسرائيل تغلق أبوابها

طهران

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم جامعة الإمام الحسين شرق طهران

طهران

انفجارات ضخمة في طهران.. وإسرائيل تهاجم مجمع "خوجير" لتطوير الصواريخ

بالصور

بفستان صيفي .. ملك قورة تخطف الأنظار عبر إنستجرام بأحدث جلسة تصوير

ملك قورة
ملك قورة
ملك قورة

البصل الأخضر.. كنز غذائي يحمي القلب والعينين ويعزّز المناعة | فوائد غير متوقعة

فوائد تناول البصل الأخضر
فوائد تناول البصل الأخضر
فوائد تناول البصل الأخضر

البنجر.. غذاء خارق لمحاربة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة | اعرف السر

فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر
فوائد تناول البنجر

البابريكا.. بهار شهي وفوائد مذهلة للقلب والمناعة والعينين

فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا

فيديو

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

خالد سرحان

سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد