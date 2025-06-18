قنصل مصر بنيويورك ورئيس اتحاد الكرة يزوران بعثة الأهلي في نيوجيرسي

قامت السفيرة هويدا عصام، قنصل مصر العام في نيويورك، والمستشار محمود خليفة، عضو البعثة الدبلوماسية المصرية، بزيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال تواجدها في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.



وكان في استقبال الوفد الدبلوماسي كل من: خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي، ورئيس بعثة الأهلي في المونديال، وطارق قنديل ومحمد الغزاوي عضوي مجلس الإدارة، وجمال جبر مدير الإعلام، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة، حيث عبروا عن تقدير النادي الأهلي لهذه الزيارة.



وخلال الزيارة نقل القنصل المصري العام هويدا عصام دعم الدولة للفريق، مؤكدة ثقتها في قدرة الأهلي على تمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة في هذا المحفل العالمي؛ لما يملكه من خبرات وتاريخ مشرف في البطولات الدولية.



من جانبه، وجه خالد مرتجي الشكر للقنصل المصري العام هويدا عصام والمستشار محمود خليفة على دعمهما وحرصهما على زيارة البعثة، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تمثل دافعا معنويا كبيرا للفريق، وتعكس الاهتمام الرسمي بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية



كما حرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة بعثة الأهلي بمقر إقامتها في مدينة نيوجيرسي، وذلك لمساندة الفريق خلال مشواره بالمونديال.



وأكد أبو ريدة - خلال الزيارة - دعمه الكامل للأهلي ممثل الكرة المصرية والإفريقية، مشددا على ثقته في قدرات الجهاز الفني واللاعبين لتقديم عروض قوية تليق باسم النادي ومكانته الكبيرة على الصعيدين القاري والعالمي.



من جانبه وجه خالد مرتجي الشكر لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على زيارته ودعمه للفريق، مؤكدا أن هذه اللفتة تعكس التكاتف بين مؤسسات الرياضة المصرية، ودور اتحاد كرة القدم الإيجابي في دعم الأندية بالمحافل الدولية.



ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدا /الخميس/، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا (بتوقيت أمريكا)، السابعة مساء (بتوقيت القاهرة)، على ملعب ميتلايف في نيويورك.



وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام "إنتر ميامي" الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية: إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.