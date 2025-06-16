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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بيتابع الأهلي في كأس العالم.. تركي آل شيخ يكشف كواليس زيارته لعادل إمام

تركي آل شيخ بمنزل عادل إمام
تركي آل شيخ بمنزل عادل إمام
سارة عبد الله

كشف المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن كواليس زيارته للفنان عادل إمام في منزله.

وكتب المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم يوم سعيد جداً بالنسبالي حيث زرت فيه الاسطورة العربية الاستاذ الكبير عادل إمام وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية وكعادته لم تخلو الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة ووجدته متابع دقيق لأعمال الصندوق ولاخبار الافلام والمسرحيات، وقال لي جملة هتبقى عالقة في ذهني كثيراً وهي “ربنا يسعد بيك مصر” وقال لي كمان أنه بيتنفس المسرح وإنه احب الاماكن ليه". 

وتابع: “قلت لعادل إمام أنا ورامي ومحمد بيجددوا الان فيلم البحث عن فضيحة وايضاً شمس الزناتي وكان سعيد جداً.. وبيتابع الأهلي في كاس العالم  ... وشربت عنده أحلى شاي العروسة ... ربنا يحفظه ويسعده زي ماكان سبب في سعادة الملايين ٦٠ سنة”.

من جانب آخر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن ملامح المرحلة المقبلة في قطاعي السينما والتلفزيون، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية على مستوى الإنتاج وجودة المحتوى، وذلك من خلال دعم مباشر من الهيئة وموسم الرياض واستوديوهات “BIG TIME” وصندوق “BIG TIME” للأفلام.

وقال تركي آل الشيخ، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إنه تلقى إحصائية حديثة حول نسب المتابعة والمشاهدة للفنانين في السينما والتلفزيون داخل المملكة خلال الأشهر الستة الأخيرة، كشفت عن تصدّر الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد لقائمة الأعلى مشاهدة في السينما، بينما جاءت مي عمر إلى جانب هشام ماجد في صدارة المسلسلات.

واعتبر آل الشيخ، أن الفنان مصطفى غريب يعد "أعلى نجم صاعد" في المملكة مؤخرًا، كما أشار إلى أن مسلسل ٨٠ باكو" حقق مفاجأة في نسب المشاهدة، بعد الأعمال التي تم ذكرها.

عادل إمام تركي آل شيخ رامي إمام محمد إمام

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