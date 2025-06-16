أطالب بترحيلها.. والد ياسمين صبري يهاجم هندي صبري بسبب قوافل الصمود

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة التونسية هند صبري، قبل يومين بعد دعمها لقافلة الصمود، التي كانت تخطط لزعزعة الأمن المصري.

بداية الأزمة جاء منذ أكثر من يومين، بعدما نشرت هند صبري، صورة عبر ستوري انستجرام، تدعم من خلالها قوافل الصمود التي تأتي لمصر من تونس وجنسيات متعددة، وتهدف إلى التوجه إلى سيناء متجهة لمعبر رفح والعبث بالأمن المصري، والخروج عن التعليمات الأمنية المفروضة هناك.

منشور هند صبري، أثار جدلا عبر السوشيال ميديا، لاسيما وأنها ليست مصرية وتدخلت في قضية مثارة تتعلق بأمن مصر وسيادتها فقط.

وتعرضت هند صبري، للهجوم عبر السوشيال ميديا بسبب المنشور السابق ذكره، ومن أبرز من هاجموا أشرف صبري -والد الفنانة ياسمين صبري- والذي كتب عبر فيسبوك: «تخيلوا الممثلة هند صبري التونسية اللي مصر عملتها بتدعم القافلة التونسية ضدد رأي شعب مصر وحكومتها. دول ناس احنا بنرفعهم ونشهرهم عشان يحقروا آراء المصريين في اعمال غير قانونية».

وأضاف: «اللي مش عاجبه مصر واهلها يسيبها ويروح لبلده.. أطالب بترحيل هند صبري من مصر وفصلها من نقابة الممثلين المصرية».

نسور والد ياسمين صبري

أعمال هند صبري

من جهة أخرى، تستعد النجمة هند صبري لتصوير مسلسلها الجديد "عسل أحمر"، والذي تُجسد فيه دور البطولة.

العمل مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

هند صبري تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.

وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

ويُعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.