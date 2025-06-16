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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة ومحافظة أسوان لإدراج مسرح فوزي فوزي ضمن خريطة البرامج السياحية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهدت محافظة أسوان اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة أسوان، بشأن تعظيم الاستفادة من مقومات مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل، ودمجه ضمن خريطة البرامج السياحية للأفواج الزائرة.

شهد توقيع البروتوكول اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، ووقعه كل من اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم فعاليات ثقافية وفنية على المسرح خلال الفترة المقبلة، باعتباره من أبرز المواقع الثقافية بالمحافظة، بما يسهم في تنشيط السياحة الثقافية وتعزيز حضور المنتج المحلي ضمن التجربة السياحية المتكاملة بعاصمة الثقافة الأفريقية.

وتضمنت بنود التعاون الترويج للعروض والأنشطة المزمع إقامتها من خلال لافتات وبانرات دعائية بالمزارات والمواقع السياحية، بالتنسيق مع شركات وغرف السياحة عن طريق الإدارة المركزية للمشاتي والسياحة بالمحافظة، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة والهيئة للإشراف على التنفيذ.

وأكد اللواء إسماعيل كمال، أن محافظة أسوان مستعدة لاستقبال الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية، بما يعكس ما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، مشيرا إلى تقديم كل أوجه الدعم اللازم لإنجاح هذه الأنشطة، في ظل الزخم الثقافي الذي تشهده المحافظة على مدار العام، والسعي المستمر لاكتشاف وتنمية المواهب المحلية بمختلف الأعمار، وتوفير التسهيلات والخدمات المتنوعة التي تساهم في إتاحة الفرصة للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للاستمتاع بتلك المقومات.

من جهته، أوضح اللواء خالد اللبان أن توقيع البروتوكول يأتي في ضوء استراتيجية وزارة الثقافة وتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الثقافية بالمحافظات، وخلق نماذج للتكامل بين الثقافة والسياحة، مشيرا إلى حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف المحافظات، بما يثري المشهد الثقافي ويرسخ الهوية المصرية المتنوعة في قلب التجربة السياحية.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة آليات العمل الثقافي مؤسسات الدولة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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