مسرح 23 يوليو بالمحلة يشهد انطلاق فعاليات الأنشطة الصيفية

انطلقت فعاليات الأنشطة الصيفية بمحافظة الغربية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار خطط وزارة الثقافة لتنمية مهارات الأطفال والنشء خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى افتتاح الفعاليات وسط حضور كبير من الأطفال والأسر.

وأقيمت ورشة لتعليم الرسم بطرق دمج الألوان، تحت إشراف الفنانة التشكيلية هبة الشيخ، التي قدمت شرحا مبسطا للأطفال حول أساليب استخدام الألوان وتكوين الظلال.

وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات تعليم الشطرنج بقصر ثقافة الطفل بطنطا، حيث أدار المدرب أحمد المصري ورشة تدريبية تناول فيها أسماء القطع وكيفية تحريكها، مع شرح مبسط لخطط الفوز.

كما شهدت مكتبة أبيار الثقافية تنظيم مسابقات في المعلومات العامة، حيث تسابق الأطفال في الإجابة عن الأسئلة الثقافية والفنية، مما ساهم في تنشيط ذاكرتهم المعرفية في أجواء تنافسية مرحة.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين. وفي إطار التوعية المجتمعية، استضافت مكتبة دار الكتب بطنطا لقاء تثقيفيا حول التغذية الصحية لمرضى الضغط، فيما ناقشت مكتبة أبو الغر قضايا البطالة بين الشباب وسبل مواجهتها.

كما استضاف كل من قصر ثقافة الطفل بطنطا، وبيت ثقافة الفريق الشاذلي، وقصر ثقافة غزل المحلة سلسلة من المحاضرات حول الاقتصاد الأخضر، ودور الأسرة في تقويم سلوكيات الأطفال والحد من العدوانية، إلى جانب نصائح حول التغذية العلاجية السليمة.