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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أرقامه متواضعة ومايخوّفش».. محمد بركات يتحدث عن مواجهة الأهلي وبالميراس البرازيلي

محمد بركات
محمد بركات
سارة عبد الله

تحدّث محمد بركات، نجم منتخب مصر السابق، عن مباراة الأهلي المقبلة أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: “بالميراس أرقامه في الدوري البرازيلي متواضعة جدًا لعب 11 مباراة سجل 12 هدفاً فقط، وده أكبر دليل إنه مبيسجلش كتير وبيضيع فرص فقط”.

وأضاف: “بالميراس مش الفريق اللي يخوفني ويرعبني، والأهلي يقدر يتخطاه في حال استغلال الفرص وميضيعش زي ما حصل في مباراة إنتر ميامي”.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى 

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيويورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد واجه  بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، وفي فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية، وفى 8 فبراير 2022 حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات.

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