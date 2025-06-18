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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حقيقة العرض المقدم لمهاجم الأهلي وسام أبو علي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة وصول عرض من إحدى الأندية الأمريكية لـ وسام أبوعلي مهاجم النادي الأهلي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية:«حسب مصادر داخل النادي الأهلي، سألتهم عن العرض اللي وصل وسام أبوعلي وهنا بقول مصادر مش بقول نقلًا عن فلان».

وتابع: «قالولي حقيقي في اتصالات ودية من بعض الوسطاء لانتقال وسام أبوعلي لأحد أندية الدوري الأمريكي، لكن قالوا الأمر كله كان مجرد مكالمة تليفون ومفيش خطوات أكثر جدية من كدا».

وأضاف: «هما قالوا اها أحنا عايزين وسام يكمل طبعا، لأنه لاعب مؤثر وأساسي لكن بالتأكيد لما يجي عرض هنناقشه، ونشوف شكله عامل ازاي».

واستكمل:«لكن أنا بأكد أنه تم نفي وصول أي عرض رسمي للنادي الأهلي، وبالتالي كل الكلام اللي بيتقال كلام في الهواء لأن دا شغل برضه بيكون فيه نوع من أنواع وكلاء اللاعبين، هل دا يقول أن وسام مش بيوصله عروض، لا بالعكس بيوصله عروض كتيرة جدا».

الاهلي وسام ابو علي ارقام وسام ابو علي

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