شوبير عن إلغاء معسكر منتخب مصر : حسام حسن معذور هيعمل ايه مفيش لاعيبه

علق الإعلامي أحمد شوبير علي إلغاء معسكر منتخب مصر في شهر يونيو المقبل بعد جلسة عقدها مسؤولو الاتحاد لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالمرحلة القادمة للمنتخب.

و كتب شوبير:حسام حسن معذور هيعمل إيه يعني؟! مفيش لاعبين.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر رسميًا إلغاء معسكر منتخب مصر في شهر يونيو المقبل بعد جلسة عقدها مسؤولو الاتحاد لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالمرحلة القادمة للمنتخب.

ويعود السبب الرئيسي وراء إلغاء المعسكر إلى الغياب المتوقع لعدد كبير من اللاعبين الأساسيين، يصل إلى 14 لاعبًا، ويغيب عن المعسكر لاعبو النادي الأهلي الدوليون، وذلك استجابة لطلب من وزير الرياضة لاتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، بما يسمح لهم بالتركيز على التزاماتهم مع ناديهم في هذه الفترة.

وتشمل قائمة هؤلاء اللاعبين: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو بعد انضمامهم للأهلي.

كما يمتد الغياب ليشمل لاعبين آخرين بارزين مثل عمر مرموش.

ويأتي هذا القرار ليتيح للاعبين الدوليين فرصة للراحة أو التركيز مع أنديتهم في فترة حساسة من الموسم.