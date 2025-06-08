خالد الغندور : كل منتخبات العالم تلعب إلا مصر

أبدى الإعلامي الرياضي خالد الغندور استغرابه من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإلغاء معسكر منتخب مصر الذي كان مقررًا في شهر يونيو الحالي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "كل منتخبات العالم عندهم مباريات رسمية وودية وإحنا واخدين راحة".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر رسميًا إلغاء معسكر منتخب مصر في شهر يونيو المقبل بعد جلسة عقدها مسؤولو الاتحاد لمناقشة الترتيبات المتعلقة بالمرحلة القادمة للمنتخب.

ويعود السبب الرئيسي وراء إلغاء المعسكر إلى الغياب المتوقع لعدد كبير من اللاعبين الأساسيين، يصل إلى 14 لاعبًا، ويغيب عن المعسكر لاعبو النادي الأهلي الدوليون، وذلك استجابة لطلب من وزير الرياضة لاتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، بما يسمح لهم بالتركيز على التزاماتهم مع ناديهم في هذه الفترة.

وتشمل قائمة هؤلاء اللاعبين: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو بعد انضمامهم للأهلي.

كما يمتد الغياب ليشمل لاعبين آخرين بارزين مثل عمر مرموش.

ويأتي هذا القرار ليتيح للاعبين الدوليين فرصة للراحة أو التركيز مع أنديتهم في فترة حساسة من الموسم.