الصفحة الرسمية لمنتخب مصر تتغنى بعمرو مرموش: مطربنا المُفضل

أشادت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني المصري بلاعب الفريق عمرو مرموش، بطريقة طريفة ومحببة، حيث وصفته عبر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"مطربنا المُفضل".

ونشرت الصفحة صورة للاعب مصحوبة بتعليق:"مطربنا المُفضل

وكان قد كشف موقع "جول" العالمي، عن اقوي 5 مباريات في كاس العالم للاندية حيث اعلن ان مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 تعد ضمن أقوى 5 مباريات في دور المجموعات من منافسات البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو.

واكد الموقع في تقريره عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي، "لا يمكن أن تفوت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، تلك المباراة ستكون بمثابة بداية شهر من الاحتفالات الكروية حول البطولة".



