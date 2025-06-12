عمر مرموش يتصدر قائمة مانشستر سيتي لكأس العالم للأندية

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، القائمة المستدعاة لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتصدر النجم المصري عمر مرموش قائمة مانشستر سيتي للبطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.



قائمة مانشستر سيتي

ماركوس بيتينيلي، ستيفان أورتيجا مورينو، إيدرسون، روبن دياز، تيجاني رايندرز، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، نيكو جونزاليس، رودري، إيلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا، ريان آيت نوري، فيتور ريس، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، سافينيو، ماتيوس نونيس، ريان شرقي، كلاوديو ايشيفيري، عبد القادر خوسانوف، فيل فودين، نيكو، أوسكار بوب.

ويوجد مانشستر سيتي في مجموعة قوية بكأس العالم للأندية تضم يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي.