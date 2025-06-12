زيزو جاهز لكأس العالم للأندية بنسبة 100٪.. كواليس استعداد نجم الأهلي

كشف سيد عبد القادر، مخطط الأحمال البدنية، عن كواليس تجهيز أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، خلال فترة انقطاعه عن تدريبات الزمالك، وذلك استعداداً للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد عبد القادر أن زيزو كان ملتزماً للغاية في برنامجه البدني، وحرص على مواصلة التدريبات بجدية رغم غيابه المؤقت عن التدريبات الجماعية.





شغف زيزو بالتمرين وعقليته المميزة

وقال عبد القادر خلال تصريحاته لبرنامج “عبر رقم 10”: “زيزو بيعشق التمرين، وذهنه دايمًا حاضر، وبيعرف يفصل كويس عن أي مشاكل بتحيط به”. وأشار إلى أن هذا التركيز العالي ساعد اللاعب على الحفاظ على جاهزيته البدنية والذهنية في ظل الظروف المتغيرة.





ذكريات فترة كورونا.. الجيم يفتح خصيصاً لزيزو

استعاد عبد القادر ذكرياته مع زيزو خلال فترة انتشار جائحة كورونا، قائلاً: “اشتغلت مع زيزو وقتها، وكنا بنفتح الجيم مخصوص عشانه، لأنه كان حريص جدًا على عدم فقدان لياقته البدنية، وكان دايمًا بيطلب تدريبات إضافية للحفاظ على مستواه”.





تركيبة بدنية مثالية والتزام كامل

وأوضح مخطط الأحمال أن التكوين الجسماني لزيزو مثالي، ما يسهل عملية تجهيزه بدنيًا، وأضاف: “اللاعب ملتزم جداً، وشاطر في عملية الاستشفاء، وده ساعده يوصل لأفضل مستوى في وقت قصير”.

الاحتراف الخارجي غير عقليته

واختتم عبد القادر تصريحاته بالتأكيد على أن تجربة زيزو في الاحتراف الخارجي ساهمت بشكل كبير في تطور عقليته الاحترافية، قائلاً: “الاحتراف في الخارج فرق كتير في مينتاليتي زيزو.. والنهاردة أقدر أقول إنه جاهز بنسبة 100٪ للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي”.



