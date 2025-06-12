قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم إلكتروني واسع النطاق يشل الإنترنت وحركة المرور في إسرائيل
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
سعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم الجمعة 13 يونيو 2025
مسؤولون يكشفون عن موعد الضربة الإسرائيلية على إيران
الخرباوي: ثورة 30 يونيو لحظة فاصلة أنقذت الدولة المصرية
ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش
10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صور
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو جاهز لكأس العالم للأندية بنسبة 100٪.. كواليس استعداد نجم الأهلي

زيزو
زيزو
رباب الهواري

كشف سيد عبد القادر، مخطط الأحمال البدنية، عن كواليس تجهيز أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، خلال فترة انقطاعه عن تدريبات الزمالك، وذلك استعداداً للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. 

وأكد عبد القادر أن زيزو كان ملتزماً للغاية في برنامجه البدني، وحرص على مواصلة التدريبات بجدية رغم غيابه المؤقت عن التدريبات الجماعية.


 

شغف زيزو بالتمرين وعقليته المميزة

وقال عبد القادر خلال تصريحاته لبرنامج “عبر رقم 10”: “زيزو بيعشق التمرين، وذهنه دايمًا حاضر، وبيعرف يفصل كويس عن أي مشاكل بتحيط به”. وأشار إلى أن هذا التركيز العالي ساعد اللاعب على الحفاظ على جاهزيته البدنية والذهنية في ظل الظروف المتغيرة.


 

ذكريات فترة كورونا.. الجيم يفتح خصيصاً لزيزو

استعاد عبد القادر ذكرياته مع زيزو خلال فترة انتشار جائحة كورونا، قائلاً: “اشتغلت مع زيزو وقتها، وكنا بنفتح الجيم مخصوص عشانه، لأنه كان حريص جدًا على عدم فقدان لياقته البدنية، وكان دايمًا بيطلب تدريبات إضافية للحفاظ على مستواه”.


 

تركيبة بدنية مثالية والتزام كامل

وأوضح مخطط الأحمال أن التكوين الجسماني لزيزو مثالي، ما يسهل عملية تجهيزه بدنيًا، وأضاف: “اللاعب ملتزم جداً، وشاطر في عملية الاستشفاء، وده ساعده يوصل لأفضل مستوى في وقت قصير”.

الاحتراف الخارجي غير عقليته

واختتم عبد القادر تصريحاته بالتأكيد على أن تجربة زيزو في الاحتراف الخارجي ساهمت بشكل كبير في تطور عقليته الاحترافية، قائلاً: “الاحتراف في الخارج فرق كتير في مينتاليتي زيزو.. والنهاردة أقدر أقول إنه جاهز بنسبة 100٪ للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي”.


 

زيزو الأهلي صفقات الأهلي كأس العالم للأندية أخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

جولة وزير النقل

ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

ترشيحاتنا

الدكتور ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي: الجماعة الإرهابية كانت تخطط لأخونة مؤسسة القضاء بشكل كامل

اخبار التوك شو

توك شو| بكري: الكهرباء خفضت استهلاك البترول ووفرت 26 مليار جنيه.. وموسى: مصر لم ترفض دخول قافلة الصمود

أحمد حسن

أحمد حسن لأسامة كمال : لولا ميسى مكناش سمعنا عن إنترميامى.. والأهلى محتاج لتدعيم خط الدفاع

بالصور

ياسمين عبد العزيز والعسيلي في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

حفل زفاف منة القيعي
حفل زفاف منة القيعي
حفل زفاف منة القيعي

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد