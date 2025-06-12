خالد مرتجي: تمنيت ضم زيزو للأهلي منذ 3 سنوات

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، عن كواليس مكالمته مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي، عقب انضمامه للأحمر.

وقال خالد مرتجي في تصريحات إعلامية عبر شاشة “أون سبورت”: “زيزو شبهنا وأنا كنت عاوز أضمه للأهلي من 3 سنين، وانت كنادي محتاج لاعب زي ده تدعم بيه فريقك”.

وتابع: “الأهلي إضافة كبيرة لزيزو وهو جاي متحمس وكان بيكلمني في الموبايل وهو جاي من القاهرة لأمريكا بعد إعلان التعاقد معه، وكنت حريص على الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بسفره، حتى وصل لأمريكا”.

وزاد: “زيزو قالي أنا جاي وكلي شغف وعايز أعمل حاجة أسعد جماهير الأهلي بيها”.



