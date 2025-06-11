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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاهر محمد طاهر عن انضمام زيزو للأهلي: كرة القدم مليئة بالمفاجآت

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
حمزة شعيب

أكد طاهر محمد طاهر، جناح النادي الأهلي، أن تطوره في الأداء خلال الموسم الماضي لم يكن نتيجة لتغيير كبير في أسلوب حياته أو تدريباته، وإنما جاء نتيجة الاستمرارية والوصول للجاهزية الكاملة، إلى جانب ما وصفه بـ"توفيق من الله" الذي كان له دورا كبيرا في تقديمه مستوى مميز خلال الموسم المنقضي.

 

وأشار طاهر، في حديثه عبر قناة "أون سبورت"، إلى أن اللقاء الودي الأخير أمام باتشوكا المكسيكي شكّل اختبارًا مفيدًا للفريق، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو لتثبيت فلسفة لعب جديدة تعتمد على المدرسة الإسبانية، والتي تتميز بكثرة التمريرات والسيطرة على الكرة، على عكس ما كان عليه الحال في الفترة الماضية مع المدرب السويسري كولر.

وأضاف: "كنا نحتاج لمباريات أكثر كي نصل للتجانس الكامل، خصوصًا مع وجود عناصر جديدة في الفريق".

 

طاهر تحدث أيضًا عن علاقته بالمدرب السابق مارسيل كولر، مؤكدًا أنها كانت مبنية على الاحترام المتبادل، رغم الفترات التي لم يكن يشارك فيها، مشددًا على أنه حرص على زيارة المدرب وتوديعه قبل مغادرته القاهرة عائدًا إلى سويسرا، في لفتة إنسانية حملت تقديرًا للتجربة السابقة.

 

وعن صفقات الأهلي الجديدة، أوضح طاهر أن انضمام أسماء كبيرة مثل أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، يشكل دافعًا إضافيًا بالنسبة له، لما يتمتعان به من خبرات ومهارات، لافتًا إلى أن وجود هذه النوعية من اللاعبين يدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم.
 

وأضاف: "لم أكن أتوقع قدوم زيزو أو بن شرقي أو إمام عاشور، لكن كرة القدم دائمًا مليئة بالمفاجآت، زيزو ليس غريبًا عن لاعبي الأهلي، فهو يعرف أغلبهم من منتخب مصر".

استعدادات الأهلي لمونديال الأندية

يستعد الأهلي لانطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يواجه إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي يوم 14 يونيو، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي يوم 19، ويختتم دور المجموعات بلقاء بورتو البرتغالي يوم 23 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في البطولة 27 لاعبًا، أبرزهم: محمد الشناوي، أفشة، ديانج، زيزو، تريزيجيه، إمام عاشور، وأشرف بن شرقي، على أن ينضم وسام أبو علي لاحقًا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين.

طاهر محمد طاهر كأس العالم للأندية زيزو

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