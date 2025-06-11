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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحقق أعلى أرباح في تاريخه

الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي
كريم عاطف

حقق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنجازا ماليا غير مسبوق في عام 2025، حيث سجل فائضا تاريخيا في ميزانيته السنوية، ما يعكس نجاح استراتيجياته المالية والتسويقية خلال السنوات الأخيرة.

بلغت إيرادات الاتحاد الآسيوي لعام 2024 نحو 312.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 17.5% مقارنة بعام 2023، وهو أعلى رقم في تاريخ الاتحاد، يعزى هذا النمو إلى التغييرات الشاملة في مسابقاته، بما في ذلك الشكل الجديد لدوري أبطال آسيا النخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وبطولة دوري التحدي الآسيوي.

كما ارتفعت الاستثمارات والإنفاقات الخاصة بمشاريع تطوير الاتحادات الوطنية إلى 303 ملايين دولار، بزيادة 63.9% عن العام السابق، وحقق الاتحاد فائضا تراكميا بلغ 106.1 مليون دولار.

حقق الاتحاد 46.4 مليون دولار من بطولة كأس آسيا 2023، مما يعكس نجاحه في جذب الشركات الراعية، وبلغ إجمالي الدخل من حقوق الرعاية والبث التلفزيوني لجميع البطولات 251.4 مليون دولار، بزيادة تاريخية تبلغ 174.2% عن العام السابق.

وجدد الاتحاد اتفاقية البث مع قناة سبورت 24 حتى عام 2028، مما يتيح بث بطولاته على متن الطائرات والسفن السياحية حول العالم، بما في ذلك التصفيات الآسيوية وكأس آسيا ودوري أبطال آسيا النخبة.

في إطار التزامه بتطوير كرة القدم النسائية، أطلق الاتحاد الآسيوي دوري أبطال آسيا للسيدات، وهي أول بطولة من نوعها في القارة، وقد فاز فريق ووهان جيانغدا بالنسخة الأولى من البطولة، ما يعكس التقدم في دعم كرة القدم النسائية في آسيا.

يظهر هذا الفائض المالي التاريخي التزام الاتحاد الآسيوي بتطوير كرة القدم في القارة، ويعكس نجاح استراتيجياته في تحقيق النمو المالي وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.

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