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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة الهلال السعودي النهائية لكأس العالم للأندية

الهلال السعودي
الهلال السعودي
رباب الهواري

أعلن نادي الهلال السعودي عن قائمته النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق في 15 يونيو الجاري بمشاركة نخبة من كبار الأندية العالمية. 

ويشارك “الزعيم” في المجموعة الثامنة التي تضم كلاً من ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

أبرز النجوم في التشكيلة

تضم قائمة الهلال عددًا من الأسماء البارزة محليًا وعالميًا، وعلى رأسهم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، والبرازيلي جواو كانسيلو، والنجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، إلى جانب لاعب الوسط البرتغالي روبين نيفيز، وصانع الألعاب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.

التواجد المحلي والخبرة الآسيوية

وتضم القائمة كذلك مجموعة من أبرز نجوم الكرة السعودية مثل:

سالم الدوسري، محمد كنو، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، علي البليهي، خليفة الدوسري، وحسان التمبكتي.

كما يشهد التشكيل مشاركة عدد من الوجوه الشابة، في إطار دعم الخبرات الجديدة والاعتماد على العناصر الواعدة.
 

قائمة الهلال كاملة

جاءت القائمة كما أوردتها صحيفة “الشرق الأوسط” على النحو التالي:


 

  • خط الدفاع: كوليبالي، علي البليهي، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، علي لاجامي، رينان لودي، حمد اليامي، متعب الحربي.
  • الوسط: نيفيز، سافيتش، كنو، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، صالح برناوي، سعود هارون، عبد الإله المالكي، كايو سيزار.
  • الهجوم: ميتروفيتش، مالكوم، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، محمد القحطاني، خالد الغنام، ريان الغامدي، محمد محيش، عبد الله الحمدان.
  • حراسة المرمى: ياسين بونو، محمد اليامي، تركي الغميل، عبد العزيز هدهود، أحمد أبو راسين، سعد المديري، عبد الإله الغامدي.
     

يطمح الهلال إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد في كأس العالم للأندية، مستندًا إلى تشكيلته القوية التي تجمع بين النجوم الدوليين والخبرة المحلية، في مواجهة تحديات كبرى ضمن مجموعة نارية تضم بطل أوروبا ريال مدريد


 

الهلال السعودي ريال مدريد كأس العالم للأندية أخبار الرياضة كورة عالمية

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